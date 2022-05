Nero a Metà 3 | anticipazioni ultima puntata di lunedì prossimo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 2 maggio 2022) Claudio Amendola Dalla ricomparsa di Clara riprende il racconto della terza stagione di. Alba ha iniziato a conoscere sua madre grazie ai colloqui in carcere e ora ha la possibilità di ospitarla a casa sua. È infatti passato del tempo e le sono stati concessi i domiciliari. Ma uscendo da Rebibbia, Clara fa perdere le sue tracce. Carlo, che sin da subito non ha creduto al pentimento dell’ex moglie, è certo che sia scappata, Alba che sia stata rapita.Questa opposizione tra padre e figlia caratterizza la trama investigativa orizzontale di3. In ogni, poi, i vari casi autoconclusivi. Scopriamo cosa succede episodio per episodio, di settimana in settimana, nelle nostrea ...