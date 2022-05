Nel Decreto Aiuti bonus da 200 euro e taglio delle accise, Mario Draghi: “Governo pronto a tutto per famiglie e imprese” (Di lunedì 2 maggio 2022) Si è concluso non senza problemi il Cdm che in serata ha approvato il Decreto Aiuti. Il premier Mario Draghi ha annunciato un grosso pacchetto di misure in sostegno delle famiglie e delle imprese, oltre al rinnovo del taglio delle accise sui carburanti. In arrivo anche un bonus da 200 euro per lavoratori e pensionati, per contrastare l’inflazione. Mario Draghi illustra il Decreto Aiuti: nuovo pacchetto di misure contro caro vita e energia L’aumento dei prezzi largamente dovuto al rincaro dell’energia per la guerra in Ucraina verrà contrastato dal Governo con un nuovo DL ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 maggio 2022) Si è concluso non senza problemi il Cdm che in serata ha approvato il. Il premierha annunciato un grosso pacchetto di misure in sostegno, oltre al rinnovo delsui carburanti. In arrivo anche unda 200per lavoratori e pensionati, per contrastare l’inflazione.illustra il: nuovo pacchetto di misure contro caro vita e energia L’aumento dei prezzi largamente dovuto al rincaro dell’energia per la guerra in Ucraina verrà contrastato dalcon un nuovo DL ...

GianlucaVasto : Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT c… - Agenzia_Ansa : Il Cdm tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiar… - Agenzia_Ansa : Si dovrebbe riunire alle 15.30 una cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione di maggioranza s… - anitablanco3 : RT @GianlucaVasto: Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT che in… - 2111Ludovyca : RT @GianlucaVasto: Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT che in… -