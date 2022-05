Napoli: ecco quanto intasca il club con la qualificazione alla Champions League (Di lunedì 2 maggio 2022) Questo quanto incasserà il Napoli con l'accesso alla massima competizione europea Il Napoli, vincendo con il Sassuolo e grazie al contemporaneo pareggio della Roma, si è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Competizione prestigiosa e anche importante dal punto di vista economico. Insomma, a esultare sono anche i contabili partenopei per i soldi che arriveranno e che potranno essere messi a bilancio. Napoli: dalla Champions arrivano sicuramente già più di 36 milioni Il Napoli è già sicuro di incassare 15,64 milioni come bonus di partecipazione e come minimo. Lo scrive Calcio&Finanza. Si tratta della quota che spetta in caso di arrivo al quarto posto in campionato e di ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Questoincasserà ilcon l'accessomassima competizione europea Il, vincendo con il Sassuolo e grazie al contemporaneo pareggio della Roma, si è matematicamente qualificatoprossima. Competizione prestigiosa e anche importante dal punto di vista economico. Insomma, a esultare sono anche i contabili partenopei per i soldi che arriveranno e che potranno essere messi a bilancio.: darrivano sicuramente già più di 36 milioni Ilè già sicuro di incassare 15,64 milioni come bonus di partecipazione e come minimo. Lo scrive Calcio&Finanza. Si tratta della quota che spetta in caso di arrivo al quarto posto in campionato e di ...

pisto_gol : #DeLaurentiis annuncia #kvaratskhelia al Napoli ecco chi è e come gioca - _SiGonfiaLaRete : Ecco quanto incasserà il #Napoli dalla qualificazione in #ChampionsLeague - CalcioOggi : Juve e Napoli, ecco quanto vale la qualificazione in Champions League - Tuttosport - lazzaro14 : Joe Biden, 'ecco la sua faccia': umiliato in centro a Napoli, come lo mostrano - Luxgraph : Juve e Napoli, ecco quanto vale la qualificazione in Champions League -