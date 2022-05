Napoli, dopo Mertens arriva anche il rinnovo di Ospina? (Di lunedì 2 maggio 2022) In attesa di ufficializzare il rinnovo del Belga, il Napoli è al lavoro per prolungare anche il contratto del portiere colombiano Il Napoli è molto vicino a rinnovare Mertens, ad una cifra molto minore rispetto ai 4.5 milioni attualmente percepiti dal belga. Il prossimo obbiettivo della società campana è quello di trattare il rinnovo di David Ospina: il portiere colombiano è in scadenza e piace alla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) In attesa di ufficializzare ildel Belga, ilè al lavoro per prolungareil contratto del portiere colombiano Ilè molto vicino a rinnovare, ad una cifra molto minore rispetto ai 4.5 milioni attualmente percepiti dal belga. Il prossimo obbiettivo della società campana è quello di trattare ildi David: il portiere colombiano è in scadenza e piace alla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

