MotoGp | la Suzuki saluterà il Motomondiale a fine stagione

Ritaaz7 : In che senso la Suzuki lascia la motogp? Ora devo sapere dove andrà Rins - AlePassanti : RT @OA_Sport: Clamorosa indiscrezione da Jerez, la Suzuki pronta a salutare il Motomondiale a fine anno - LucaB710 : Cosaaa? #suzuki #motogp - davidelgaudio : RT @FranckyHawk29: Suzuki esce dal Mondiale #MotoGP ?? Evidentemente ha capito che qualcuno sta giocando sporco. Bene. #Suzuki - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #MotoGP | Suzuki pronta a lasciare il Motomondiale? A cura di @matteopittaccio #Suzuki @suzukimotogp @Rins42 @JoanMirOffi… -

Una notizia incredibile ed inaspettata potrebbe scuotere lae di riflesso anche il mercato piloti per la prossima stagione:sarebbe nuovamente pronta a dire addio alla, dopo 7 anni dal suo rientro ufficiale del 2015, lasciando Joan Mir e Alex Rins liberi di accasarsi altrove. Secondo Motorsport.com infatti, ...Il paddock del Motomondiale sta per vivere un importante cambiamento. Secondo quanto riporta motorsport.com, al termine della stagione in corso lalascerà la. Di conseguenza i due piloti del team, Alex Rins e Joan Mir (entrambi in scadenza di contratto) si libereranno dopo il Mondiale 2022. Mir sembra avere già trovato una moto per ...La stagione 2022 di MotoGp è iniziata da poche settimane e sta vivendo nell ... la classe regina del Motomondiale potrebbe perdere il prossimo anno una delle scuderie protagoniste, la Suzuki; ad ...Secondo quanto riporta motorsport.com, al termine della stagione in corso la Suzuki lascerà la MotoGP. Di conseguenza i due piloti del team, Alex Rins e Joan Mir (entrambi in scadenza di contratto) si ...