Morata-Juve, a vuoto i primi tentativi per il riscatto dall'Atletico: il motivo (Di lunedì 2 maggio 2022) Sullo spagnolo non ci saranno sconti: la richiesta è di 35 milioni e ci sarebbe anche l'interesse di un terzo club. Leggi su 90min (Di lunedì 2 maggio 2022) Sullo spagnolo non ci saranno sconti: la richiesta è di 35 milioni e ci sarebbe anche l'interesse di un terzo club.

juventusfc : 31’ | Occasione Juve! Morata incrocia con il destro e #DV7, in scivolata, prova a indirizzarla in porta. Solo es… - romeoagresti : Tra acciaccati e non, la #Juve potrebbe scendere in campo così questa sera contro il Sassuolo: Szczesny, De Sciglio… - juventusfc : ?? Ci vediamo domani sera su @DAZN_IT per #SassuoloJuve Nel frattempo, guarda 1vs1 con Morata ??… - vincentperez95 : RT @senia65: Nella giornata di ieri una delegazione della #Juve ha visitato i pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Regina… - Frances59196610 : @AJG_Official Arrivano alla juve sembrano inadatti goffi vedi Vlahovic gioca perennemente spalle alla porta a centr… -