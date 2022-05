Minacce e jet russi. Svezia e Finlandia già protette dalla Nato Il punto di Minuto-Rizzo

(Di lunedì 2 maggio 2022)e Danimarca hanno denunciato la violazione del proprio spazio aereo da parte di un aereo militare russo. La violazione, avvenuta nella notte, avrebbe coinvolto un velivolo da ricognizione delle Forze armate di Mosca. Durante l’intrusione Stoccolma ha fatto decollare i propri intercettori, mentre Copenaghen ha successivamente convocato l’ambasciatore russo per protestare formalmente. Al di là del fatto in sé, a preoccupare è la minaccia che Mosca rivolge ai Paesi scandinavi, dopo chehanno dichiarato la propria intenzione di unirsi all’Alleanza Atlantica. Ad Airpress fa ill’ambasciatore Alessandro, presidente dellaDefense College Foundation e già vicesegretario generale della. Ambasciatore, quali ...

