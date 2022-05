Milan su Alvarez? Il presidente del Peñarol | «Due club italiani in corsa»

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ignacio Ruglio,del, ha fatto il punto sul futuro di Agustininper l’acquisto? Intervistato dall’emittente Teledolce, ildel, Ignacio Ruglio, ha parlato in questi termini del futuro di Agustin, calciatore che ha il gradimento di Massara e Maldini: «Abbiamo già rifiutato una prima offerta di 14 milioni per l’80% del suo cartellino, chiedendo un milione in più. Laal momento è tra due. A giugno partirà, è una promessa che gli abbiamo fatto e lo abbiamo già trattenuto un ulteriore anno, e c’erano già offerte a suo tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

