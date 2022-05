Milan, stampa inglese Goal: futura proprietà pensa a Lukaku (Di lunedì 2 maggio 2022) Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Chelsea. L’acquisto più costoso nella storia dei Blues, che lo hanno preso un anno fa per 113 milioni di euro dall’Inter, potrebbe tornare a Milano; secondo il sito inglese Goal, infatti, il Milan, che nelle prossime settimane dovrebbe passare nelle mani del fondo Investcorp, è alla ricerca di un centravanti di spessore, vista anche l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, e starebbe pensando proprio al belga. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Il futuro di Romeluè sempre più lontano dal Chelsea. L’acquisto più costoso nella storia dei Blues, che lo hanno preso un anno fa per 113 milioni di euro dall’Inter, potrebbe tornare ao; secondo il sito, infatti, il, che nelle prossime settimane dovrebbe passare nelle mani del fondo Investcorp, è alla ricerca di un centravanti di spessore, vista anche l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, e starebbendo proprio al belga. SportFace.

