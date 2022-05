Migranti, sbarchi senza sosta: Msf ne porta 101 ad Augusta, in Puglia 47 arrivano in barca a vela (Di lunedì 2 maggio 2022) È arrivata stamani ad Augusta la Geo Barents, la nave umanitaria di Medici senza frontiere (Msf) con a bordo 101 Migranti soccorsi lo scorso 23 aprile da un barcone in pericolo a nord-ovest della Libia, dopo una segnalazione di Alarm Phone. Il via libera per l’approdo in provincia di Siracusa è giunto ieri sera. Resta ancora in mare, invece, la Ocean Viking, mentre un nuovo sbarco nella notte si è registrato sulle coste leccesi, tra Gallipoli e Marina di Nardò, dove sono arrivati 47 Migranti. La Geo Barents di Msf ottiene Augusta come porto sicuro «Abbiamo finalmente un porto sicuro!», ha esultato ieri su Twitter il profilo di Msf Sea, facendo immediatamente rotta su Augusta e postando un video nel quale si vede un folto gruppo di giovani uomini Migranti scoppiare un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022) È arrivata stamani adla Geo Barents, la nave umanitaria di Medicifrontiere (Msf) con a bordo 101soccorsi lo scorso 23 aprile da un barcone in pericolo a nord-ovest della Libia, dopo una segnalazione di Alarm Phone. Il via libera per l’approdo in provincia di Siracusa è giunto ieri sera. Resta ancora in mare, invece, la Ocean Viking, mentre un nuovo sbarco nella notte si è registrato sulle coste leccesi, tra Gallipoli e Marina di Nardò, dove sono arrivati 47. La Geo Barents di Msf ottienecome porto sicuro «Abbiamo finalmente un porto sicuro!», ha esultato ieri su Twitter il profilo di Msf Sea, facendo immediatamente rotta sue postando un video nel quale si vede un folto gruppo di giovani uominiscoppiare un ...

SecolodItalia1 : Migranti, sbarchi senza sosta: Msf ne porta 101 ad Augusta, in Puglia 47 arrivano in barca a vela… - messveneto : È ad Augusta la Geo Barents con 101 migranti. A Gallipoli intercettata un’altra imbarcazione con 47 persone a bordo… - 8foctdr67 : RT @ALFO100897: Migranti: sbarcano in 218, due bimbi nati durante traversata. @GovernoItalia @Quirinale @Palazzo_Chigi @Viminale 'L'evoluzi… - anto_galli4 : RT @ALFO100897: Migranti: sbarcano in 218, due bimbi nati durante traversata. @GovernoItalia @Quirinale @Palazzo_Chigi @Viminale 'L'evoluzi… - Piero42395724 : RT @ALFO100897: Migranti: sbarcano in 218, due bimbi nati durante traversata. @GovernoItalia @Quirinale @Palazzo_Chigi @Viminale 'L'evoluzi… -