Meteo, in arrivo vortice Mediterraneo: le previsioni per la settimana (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo un Primo Maggio, come abitudine, un po' incerto, ecco le previsioni della settimana. Siamo in quel mese dell'anno in cui il Meteo è imprevedibile. Sole, pioggia, freddo, caldo, si alternano di continuo costringendoci a vestirci rigorosamente "a cipolla". Questa settimana sarà sicuramente ricca di sorprese con un Meteo fortemente instabile. Il Meteo fino al 4 Maggio Come dichiara ilMeteo, sembra che dovremo fare i conti con un vortice ciclonico che si formerà al centro del Mediterraneo. Questo provocherà "frequenti impulsi temporaleschi" che però non saranno duraturi. Fino a Mercoledì 4 Maggio, ci saranno vari afflussi di aria fresca destinandoci un Meteo fortemente dinamico. Questo avverrà soprattutto nelle ...

