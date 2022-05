Met Gala 2022: dal tema Gilded Age alle anticipazioni sugli ospiti (Di lunedì 2 maggio 2022) A pochi mesi dall’ultimo evento newyorkese, rinviato a causa della pandemia da Covid-19, nella serata del 2 maggio, il primo lunedì del mese, torna uno dei momenti più attesi dell’anno: il Met Gala. L’edizione 2022 si terrà a partire dalle 18 (mezzanotte italiana) al Metropolitan Museum of Art della Grande mela. Vi raccomandiamo... Met Gala: 20 anni di stravaganza sul red carpet Si sa: la passerella del Met rimarrà sulle bocche di tutti nei prossimi mesi. L’evento è infatti uno dei momenti in cui i brand di alta moda più importanti e i VIP del mondo dello spettacolo e dell’industria si incontrano, portando al Met di New York dei look incredibili, che già per l’edizione 2021 avevano lasciato tutti a bocca aperta. Il tema del Met ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) A pochi mesi dall’ultimo evento newyorkese, rinviato a causa della pandemia da Covid-19, nella serata del 2 maggio, il primo lunedì del mese, torna uno dei momenti più attesi dell’anno: il Met. L’edizionesi terrà a partire d18 (mezzanotte italiana) al Metropolitan Museum of Art della Grande mela. Vi raccomandiamo... Met: 20 anni di stravaganza sul red carpet Si sa: la passerella del Met rimarrà sulle bocche di tutti nei prossimi mesi. L’evento è infatti uno dei momenti in cui i brand di alta moda più importanti e i VIP del mondo dello spettacolo e dell’industria si incontrano, portando al Met di New York dei look incredibili, che già per l’edizione 2021 avevano lasciato tutti a bocca aperta. Ildel Met ...

thisismetryng_ : stasera ce il met gala io vivo in funzione solo di quello e di rivedere taylor swift dopo che non si vede da cinque… - pvrriIIa : RT @F4RFALL3: LA PORTATA ESAGERATA DEI FERRAGNEZ AL MET GALA VESTITI DA DONATELLA - Babismoonchild : RT @serendymini: Ma esattamente quando inviteranno i BTS al Met Gala? - onmyovnsa : Ma quindi è ufficiale che Harry sarà ai Met gala?! - skrikinus : RT @annabusonero: Io domani mentre critico i vestiti del met gala rigorosamente in pigiama e ciabatte: #MetGala -