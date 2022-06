Mercato italiano - Nuovo crollo delle immatricolazioni: -33% ad aprile (Di lunedì 2 maggio 2022) Non si arresta la caduta del Mercato automobilistico italiano: in aprile, stando ai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 97.339 unità, in calo del 32,98% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il declino, più profondo rispetto a- 29,7% di marzo o al -22,6% di febbraio, è legato a diversi fattori, tra cui l'attesa per gli incentivi, le conseguenze della persistente carenza di prodotto per colpa della crisi dei chip e il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica, del rincaro delle bollette e della guerra in Ucraina. Tra l'altro, sono sempre più lontani anche i livelli pre-Covid: rispetto ad aprile 2019, la flessione è del 43,9%. Di conseguenza, il consuntivo del primo quadrimestre mostra 435.647 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 2 maggio 2022) Non si arresta la caduta delautomobilistico: in, stando ai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, lesono risultate pari a 97.339 unità, in calo del 32,98% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il declino, più profondo rispetto a- 29,7% di marzo o al -22,6% di febbraio, è legato a diversi fattori, tra cui l'attesa per gli incentivi, le conseguenze della persistente carenza di prodotto per colpa della crisi dei chip e il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica, del rincarobollette e della guerra in Ucraina. Tra l'altro, sono sempre più lontani anche i livelli pre-Covid: rispetto ad2019, la flessione è del 43,9%. Di conseguenza, il consuntivo del primo quadrimestre mostra 435.647 ...

