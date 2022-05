Mazzarri verso l’esonero, il Cagliari ha già scelto il sostituto! (Di lunedì 2 maggio 2022) L’incubo retrocessione sta diventando realtà per il Cagliari di Giulini che, come, l’anno scorso, si trova in una situazione davvero al limite. Le recenti prestazioni hanno fatto precipitare la squadra sarda a pochi passi dal terzultimo posto e con lo scontro diretto da giocare domenica prossima contro la Salernitana. Walter Mazzarri Cagliari Alla luce, soprattutto, della sconfitta contro l’Hellas Verona, Giulini ha deciso di correre ai ripari ed esonerare il tecnico Walter Mazzarri per queste ultime tre giornate. Al suo posto sarà promosso dalla Primavera Agostini, alla prima vera esperienza in A e con grandi responsabilità da andarsi a prendere. Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 maggio 2022) L’incubo retrocessione sta diventando realtà per ildi Giulini che, come, l’anno scorso, si trova in una situazione davvero al limite. Le recenti prestazioni hanno fatto precipitare la squadra sarda a pochi passi dal terzultimo posto e con lo scontro diretto da giocare domenica prossima contro la Salernitana. WalterAlla luce, soprattutto, della sconfitta contro l’Hellas Verona, Giulini ha deciso di correre ai ripari ed esonerare il tecnico Walterper queste ultime tre giornate. Al suo posto sarà promosso dalla Primavera Agostini, alla prima vera esperienza in A e con grandi responsabilità da andarsi a prendere.

DiMarzio : Il @CagliariCalcio sta chiudendo il rapporto con #Mazzarri: allenamento in programma oggi, annullato: si va sempre… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Il @CagliariCalcio sta chiudendo il rapporto con #Mazzarri: allenamento in programma oggi, annullato: si va sempre di più ver… - pabla77 : RT @DiMarzio: Il @CagliariCalcio sta chiudendo il rapporto con #Mazzarri: allenamento in programma oggi, annullato: si va sempre di più ver… - giornaleradiofm : Cagliari: Mazzarri verso l'esonero, pronto Agostini - Quellidelsito : RT @AnsaSardegna: Cagliari: Mazzarri verso l'esonero, pronto Agostini. Dopo sconfitta in casa col Verona Giulini sembra deciso a cambio #AN… -