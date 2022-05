Mascherine, IdeaScuola: bisogna occuparsi prima della qualità dell’aria. Virus come fumo di sigaretta (Di lunedì 2 maggio 2022) IdeaScuola - Da ieri, 1 maggio, è venuto meno l'obbligo di Mascherine in quasi tutti i luoghi chiusi ed ancora una volta, in questi due anni e mezzo di pandemia, si è persa l'occasione per spiegare ed educare i cittadini su cosa significhi trasmissione aerea del Virus e su come mitigare i rischi di contagio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 maggio 2022)- Da ieri, 1 maggio, è venuto meno l'obbligo diin quasi tutti i luoghi chiusi ed ancora una volta, in questi due anni e mezzo di pandemia, si è persa l'occasione per spiegare ed educare i cittadini su cosa significhi trasmissione aerea dele sumitigare i rischi di contagio. L'articolo .

