Mariupol | Natalia sopravvissuta nell' acciaieria di Azovstal | «Ho vissuto due mesi al buio con un cestino come bagno Pensavo sarei morta»

«Non ci posso credere. Due mesi di buio». Natalia Usmanova sorride e si porta le mani sul volto. Lei è tra i circa 100 civili che ieri sono stati evacuati dall'acciaieria...

