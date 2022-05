Mara Venier altro che sorpresa: “Lo ha fatto apposta”, è successo durante la pubblicità (Di lunedì 2 maggio 2022) Mara Venier avrebbe calcolato tutto durante la pubblicità. La telefonata in diretta non era a sorpresa? Mara Venier (Raiplay screenshot)Mara Venier ha condotto un’altra puntata in diretta di Domenica In ma qualcosa sembra essere andato storto. Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore. Mara Venier è la regina della domenica di Rai 1 e ci fa compagnia tutti i pomeriggi domenicali a partire dalle ore 14. Il suo programma di intrattenimento è seguitissimo ed è direttamente in concorrenza con Mediaset. Tra gli ospiti della puntata di ieri in particolare sono spiccate le interviste di Katia Ricciarelli e Teo Teocoli. Il comico e attore è di nuovo presente in TV dopo essere ... Leggi su specialmag (Di lunedì 2 maggio 2022)avrebbe calcolato tuttola. La telefonata in diretta non era a(Raiplay screenshot)ha condotto un’altra puntata in diretta di Domenica In ma qualcosa sembra essere andato storto. Scopriamo insieme che cosa ènelle ultime ore.è la regina della domenica di Rai 1 e ci fa compagnia tutti i pomeriggi domenicali a partire dalle ore 14. Il suo programma di intrattenimento è seguitissimo ed è direttamente in concorrenza con Mediaset. Tra gli ospiti della puntata di ieri in particolare sono spiccate le interviste di Katia Ricciarelli e Teo Teocoli. Il comico e attore è di nuovo presente in TV dopo essere ...

marmori60 : Domenica In, Teo Teocoli affonda Maurizio Costanzo: il giornalista interviene in diretta. La reazione di Mara Venie… - infoitcultura : Mara Venier, 'lo sai vero cosa succede?'. Teo Teocoli, Maurizio Costanzo e il gelo in studio: il retroscena - zazoomblog : “Purtroppo è così”. Domenica In triste annuncio di Roby Facchinetti. Mara Venier: “Quindi è finita” - #“Purtroppo… - PasqualeMarro : #maravenier Nicola Carraro sbotta: “Mi tormenta…” - gabrieledimarzo : RT @marcoluci1: Positano, Nello Buongiorno festeggia il compleanno a “Domenica In” e Mara Venier si commuove - Nello Buongiorno compie oggi… -