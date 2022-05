Manuel Bortuzzo rivede l'ex fidanzata dopo la rottura con Lulù Selassié (Di lunedì 2 maggio 2022) dopo l'annuncio della rottura con Lulù Selassié (con tanto di comunicato Ansa), avvenuto il 25 aprile scorso, pare che l'ex nuotatore abbia deciso di voltare pagina. Durante una festa tra amici, nella giornata di domenica 1 maggio, l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo pare abbia rivisto la sua ex fidanzata. Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi: ritorno di fiamma? Da quando Manuel ha annunciato ufficialmente la fine della liaison con la Princess, pare che l'ex nuotatore abbia visto già due volte la sua ex compagna Federica Pizzi. Una prima volta è avvenuta il 25 aprile, durante una festa in spiagga ad Ostia con alcuni amici. A questo evento però pare ne sia succeduto anche un altro. Infatti, stando a quanto riferiscono i ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 2 maggio 2022)l'annuncio dellacon(con tanto di comunicato Ansa), avvenuto il 25 aprile scorso, pare che l'ex nuotatore abbia deciso di voltare pagina. Durante una festa tra amici, nella giornata di domenica 1 maggio, l'ex nuotatorepare abbia rivisto la sua exe Federica Pizzi: ritorno di fiamma? Da quandoha annunciato ufficialmente la fine della liaison con la Princess, pare che l'ex nuotatore abbia visto già due volte la sua ex compagna Federica Pizzi. Una prima volta è avvenuta il 25 aprile, durante una festa in spiagga ad Ostia con alcuni amici. A questo evento però pare ne sia succeduto anche un altro. Infatti, stando a quanto riferiscono i ...

RealGossipland : Barù sbugiarda Bortuzzo dopo aver lasciato Lulù, ecco cosa è successo , DETTAGLI QUI - RealGossipland : Il fratello di Manuel blocca Lulù e sostiene il fratello sui social con la sua ex :/ DETTAGLI QUI… - RealGossipland : La sorella di Manuel interviene sui social contro Lulù DETTAGLI QUI - Giulia07845896 : È l'unico in quella famiglia che dimostra effettivamente gli anni che ha ovvero 16 anni... A me sinceramente sembra… - tuttopuntotv : Ambra Angiolini cita Manuel Bortuzzo al concerto del primo maggio: cos’ha detto? #AmbraAngiolini #ManuelBortuzzo -