Manuel Bortuzzo e il film ‘Rinascere’ | la reazione delle fan di Lulù è immediata 

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 maggio 2022), dopo l’avventura vissuta nella casa del GF Vip 6, è pronto per una nuova avventura: si avvicina infatti l’uscita delRai dedicato proprio alla sua vita e all’incidente che gli ha cambiato per sempre l’esistenza. LEGGI ANCHE: — Concerto Primo Maggio, Ambra Angiolini risponde al commento ‘frecciatina’ di Fedez: come ha reagito il cantante Si chiama “Rinascere” e la trama ripercorre la vita del giovane nuotatore, vittima di uno scambio di persona per il quale è stato ferito alla colonna vertebrale, con conseguente paralisi alle gambe. A interpretare il ruolo dinelc’è Giancarlo Commare, diventato famoso anche per il suo ruolo nella serie tv Skam Italia, in cui interpreta Edoardo Incanti., la ...