Manchester City-Liverpool | è sfida per un asso del Chelsea

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 maggio 2022) In attesa che si sblocca il cambio di proprietà delsi contendono Mason Mount In attesa che si sblocchi il passaggio di proprietà e con il blocco del mercato ancora attivo, molti grandi club stanno puntando i giocatori del. Secondo quanto riportato dal Sun, sia ilche ilstarebbero approfittando dell’impossibilità per i Blues di proporre un rinnovo al giocatore per valutarne un possibile ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.