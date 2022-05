Malore improvviso | Raoul | 20 anni | muore al lavoro La corsa in ospedale | accertata la causa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022) Lucca, un’intera comunità sotto choc dopo la dolorosa notizia dell’improvvisa morte del 20enne. Unadisperata verso l’, ma perBiagiotti nulla da fare. Originario di Capannori, si trovava a Forte dei Marmi alla Capno di Franceschi, nota discoteca e ritrovo di molti suoi coetanei, e non per divertimento ma per. Il giovane di mestiere faceva il cameriere. Solo 20perBiagiotti e una vita davanti in cui realizzare tanti sogni. Purtroppo il giovane sarebbe stato colpito da unche lo avrebbe portato ad accasciarsi sul pavimento del locale notturno dove stava prestando servizio come cameriere. Un allarme lanciato dai presenti, in pochi secondi l’arrivo dei soccorsi per salvare ...