Lulù Selassié | le coccole dei fan per la principessa etiope

(Di lunedì 2 maggio 2022)dopo la rottura con Manuel Bortuzzo non sta passando un momento felice ma a lei ci pensano i numerosi fannon sta passando un momento facile dopo la fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Lalo ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ma a coccolarla in questo momento difficile ci pensano i suoi fan non solo con parole carine tra i commenti dei suoi post ma inviandole anche fiori e dolci per coccolarla. É di pochi giorni fa infatti la notizia che la giovanee Manuel si sono lasciati e lui è stato avvistato con la sua ex Federica. Una notizia che è arrivata ai fan attraverso i social e l’Ansa: “In questo mese dal termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. ...