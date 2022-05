Longo: “Solo il Napoli ha fatto un’offerta per Traorè. Ecco la risposta del Sassuolo” (Di lunedì 2 maggio 2022) Daniele Longo racconta le ultime notizie di calciomercato del Napoli che ha fatto un’offerta per Junior Traoré del Sassuolo. Secondo Longo, ci sono diverse squadre interessate a Traorè: “Il Milan lo segue da diverso tempo, anche se non ha mosso ancora i primi passi ufficiali, presumibilmente dovuto al fatto che sta attraversando una fase di transizione da Elliott a Investcorp e c’è la concentrazione massima al campionato. La Roma è molto interessata, ma soprattutto c’è il Napoli“. Traoré: l’offerta del Napoli al Sassuolo “Traorè gli azzurri lo hanno iniziato diversi mesi fa. Contatti con il suo agente Borgia, il Sassuolo, Giuntoli non ha negato l’interesse. È stata ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022) Danieleracconta le ultime notizie di calciomercato delche haper Junior Traoré del. Secondo, ci sono diverse squadre interessate a: “Il Milan lo segue da diverso tempo, anche se non ha mosso ancora i primi passi ufficiali, presumibilmente dovuto alche sta attraversando una fase di transizione da Elliott a Investcorp e c’è la concentrazione massima al campionato. La Roma è molto interessata, ma soprattutto c’è il“. Traoré: l’offerta delalgli azzurri lo hanno iniziato diversi mesi fa. Contatti con il suo agente Borgia, il, Giuntoli non ha negato l’interesse. È stata ...

