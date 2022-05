Lo show satirico di Valerio Lundini al Primo Maggio | dalla retorica contro la guerra alla finta telefonata di Putin

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022) Quella dialè stata una botta di satira sul concertone stesso. L’appuntamento ritrovato in piazza San Giovanni a Roma, quest’anno, si è svolto finalmente con il pubblico. Il tema dell’evento, da sempre in linea con l’attualità, non è stato solamente il diritto del lavoratore: il concerto delè servito anche a riflettere sulla tragedia che si sta consumando in Ucraina da quando la Russia di Vladimirha avviato la sua “operazione militare speciale” con tutte le conseguenze del caso, soprattutto per l’Europa senza escludere l’Italia. Lo sfottòlapaficistaalha messo in ...