Livio Cori confessa il vero motivo per cui è finita con Anna Tatangelo (Di lunedì 2 maggio 2022) È giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, il rapper di origini napoletane che la cantante aveva iniziato a frequentare dopo la sofferta separazione da Gigi D’Alessio. Dopo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la conferma ufficiale è arrivata direttamente da Cori. Come hanno riportato i colleghi di Fanpage.it: Dopo le voci, Livio Cori ha voluto rompere il silenzio. Con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegno professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome della Tatangelo è pesante”, fa sapere tramite la nota il rapper. Al contrario di Cori, Anna Tatangelo ancora non si è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 maggio 2022) È giunta al capolinea la storia d’amore tra, il rapper di origini napoletane che la cantante aveva iniziato a frequentare dopo la sofferta separazione da Gigi D’Alessio. Dopo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la conferma ufficiale è arrivata direttamente da. Come hanno riportato i colleghi di Fanpage.it: Dopo le voci,ha voluto rompere il silenzio. Con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegno professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome dellaè pesante”, fa sapere tramite la nota il rapper. Al contrario diancora non si è ...

