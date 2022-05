LIVE – Sinner-Paul 6-74 0-1 | primo turno Masters 1000 Madrid 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Paul 6-7(4) 0-1, primo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 2 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Tommy Paul, valevole per il primo turno dell’evento Masters 1000 di Madrid 2022. Esordio tutto fuorché agevole per l’altoatesino sul rosso iberico, considerando la rilevanza nel circuito maggiore dello statunitense; sebbene non esattamente costante nelle sue prestazioni, l’americano è capace di exploit straordinari e insidierà certamente il percorso dell’altoatesino in quel di Madrid. Sinner dovrà utilizzare sapientemente le sue ormai tradizionali accelerazioni devastanti, alternandole altrettanto in modo intelligente con le variazioni introdotte da coach Vagnozzi; in generale, Sinner favorito per il ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Tommy, valevole per ildell’eventodi. Esordio tutto fuorché agevole per l’altoatesino sul rosso iberico, considerando la rilevanza nel circuito maggiore dello statunitense; sebbene non esattamente costante nelle sue prestazioni, l’americano è capace di exploit straordinari e insidierà certamente il percorso dell’altoatesino in quel didovrà utilizzare sapientemente le sue ormai tradizionali accelerazioni devastanti, alternandole altrettanto in modo intelligente con le variazioni introdotte da coach Vagnozzi; in generale,favorito per il ...

