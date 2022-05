LIVE – Prequalificazioni Internazionali d’Italia | risultati e partite lunedì 2 maggio 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ile latestuale delledegliper la giornata di. Prosegue il torneo sui campi del Foro Italico, dove finalmente entreranno in scena le teste di serie. La corsa verso le wild card si fa sempre più agguerrita ma i contendenti sono sempre di meno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 9:00 grazie a due inviati sul posto che racconteranno tutto ciò che accadrà durante quest’emozionante giornata di tennis a Roma. IL FORMAT E IL REGOLAMENTO IL TABELLONE MASCHILE IL TABELLONE FEMMINILE COME SEGUIRE IN TV LA TERZA GIORNATADI LUNEDI’ 2AGGIORNATI PIETRANGELI Dalle 9:00 – Di Sarra vs Spigarelli ...