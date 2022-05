“L’Isola dei Famosi” | stasera l’atteso confronto tra Beatriz e Roger

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022) In prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.Marino sbarcherà questa sera sulper un faccia a faccia con l’ex fidanzatoBalduino ed Estefania Bernal.Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Tutti i naufraghi si batteranno poi in una prova che determinerà il primo nominato di puntata. Uno tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.E proprio a Playa Sgamada sulle tre naufraghe Ilona Staller, Lory Del Santo e Licia Nunez si abbatterà un televoto flash: chi di ...