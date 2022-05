L’incubo peggiore si avvera e non è un film | Video (Di lunedì 2 maggio 2022) Anziano dato per morto viene caricato sul carro funebre. I portantini notano segni di vita e chiamano gli infermieri. Nel caos dell’emergenza pandemica, alcune città in Cina come Pechino e Shanghai sono di nuovo alle prese con il rischio di una nuova ondata da Covid. Numerose immagini di cittadini che dal mese di marzo sono stati costretti a un nuovo lockdown con tamponi di massa alla popolazione. Un non morto…(web source)Solo a Shanghai, su 26 milioni di residenti, si sono registrati 600 mila contagiati, perlopiù asintomatici. Nonostante ciò, i pazienti sono costretti all’isolamento e trasferiti in dei centri dove sono molto criticate le condizioni igieniche e sanitarie. Uno scenario da incubo in cui la popolazione ha subito restrizioni e limitazioni rigide. Immagini raccapriccianti di cittadini che tentano di ribellarsi sottoposti a trattamenti violenti da parte del personale ... Leggi su newstv (Di lunedì 2 maggio 2022) Anziano dato per morto viene caricato sul carro funebre. I portantini notano segni di vita e chiamano gli infermieri. Nel caos dell’emergenza pandemica, alcune città in Cina come Pechino e Shanghai sono di nuovo alle prese con il rischio di una nuova ondata da Covid. Numerose immagini di cittadini che dal mese di marzo sono stati costretti a un nuovo lockdown con tamponi di massa alla popolazione. Un non morto…(web source)Solo a Shanghai, su 26 milioni di residenti, si sono registrati 600 mila contagiati, perlopiù asintomatici. Nonostante ciò, i pazienti sono costretti all’isolamento e trasferiti in dei centri dove sono molto criticate le condizioni igieniche e sanitarie. Uno scenario da incubo in cui la popolazione ha subito restrizioni e limitazioni rigide. Immagini raccapriccianti di cittadini che tentano di ribellarsi sottoposti a trattamenti violenti da parte del personale ...

