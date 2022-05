Liga spagnola | il Real Madrid si laurea campione | record storico per Ancelotti

(Di lunedì 2 maggio 2022) CarloBologna, 2 maggio 2022 - Ilsi ètodi Spagna per la trentacinquesima volta nella propria storia. I Blancos hanno sconfitto per 4 - 0 l' Espanyol e hanno ...

Risultatigiornata 34. Siviglia - Cadice 1 - 1 7' En - Nesyri, 66' Lucas Perez Alaves - Villarreal 2 - 1 4' Laguardia, 31' Escalante, 47' Chukwueze Real Madrid - Espanyol 4 - 0 33', 43' ...Getafe - Betis è una partita della trentaquattresima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. GETAFE - BETIS - lunedì ore 21:00 Da una parte una squadra che deve ancora blindare la salvezza ma che ...Bologna, 2 maggio 2022 - Il Real Madrid si è laureato campione di Spagna per la trentacinquesima volta nella propria storia. I Blancos hanno sconfitto per 4-0 l'Espanyol e hanno chiuso il discorso per ...Lo ha dichiarato il presidente del Real Madrid Florentino Perez. I blancos hanno conquistato la loro 35esima Liga spagnola sotto la guida di Carlo Ancelotti che è diventato il primo allenatore nella ...