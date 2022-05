Licia Nunez all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, chi è l’ex compagna Barbara Eboli, GF VIP, Imma Battaglia, Instagram, fidanzata (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente, Licia Nunez. Con lei anche Marco Senise: porteranno scompiglio sull’isola? Faranno vacillare gli equilibri, già di per sé precari? La biografia di Licia Nunez Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatol, è nata a Barletta il 1 marzo del 1980 ed è una nota attrice ed ex modella. A soli 17 anni, ancora molto giovane, ha iniziato a lavorare come fotomodella, poi ha intrapreso subito dopo la carriera di attrice. Dal 2000 al 2003, infatti, ha studiato recitazione prima a Tolosa, presso l’Università d’arte Drammatica Le Mirail, poi con Beatrice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente,. Con lei anche Marco Senise: porteranno scompiglio sull’isola? Faranno vacillare gli equilibri, già di per sé precari? La biografia di, pseudonimo di Lucia Del Curatol, è nata a Barletta il 1 marzo del 1980 ed è una nota attrice ed ex modella. A soli 17 anni, ancora molto giovane, ha iniziato a lavorare come fotomodella, poi ha intrapreso subito dopo ladi attrice. Dal 2000 al 2003, infatti, ha studiato recitazione prima a Tolosa, presso l’Università d’arte Drammatica Le Mirail, poi con Beatrice ...

