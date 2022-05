L’ex Pro Patria Vavassori torna a casa: il portiere lascia l’Ucraina – FOTO (Di lunedì 2 maggio 2022) Ivan Luca Vavassori, ex portiere della Pro Patria, si era arruolato in Ucraina per prendere parte alla Guerra: ora torna a casa Ivan Luca Vavassori, ex portiere della Pro Patria, ha deciso di tornare a casa dall’Ucraina. Il portiere si era arruolato come Foreign Fighter per rendersi parte attiva della Guerra a favore delle popolazioni invase dalla Russia. Con un messaggio su Instagram ha deciso di tornare a casa. «Sono stanco, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto il possibile per aiutare. Ho messo a disposizione del popolo ucraino il mio tempo e la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Ivan Luca, exdella Pro, si era arruolato in Ucraina per prendere parte alla Guerra: oraIvan Luca, exdella Pro, ha deciso dire adal. Ilsi era arruolato come Foreign Fighter per rendersi parte attiva della Guerra a favore delle popolazioni invase dalla Russia. Con un messaggio su Instagram ha deciso dire a. «Sono stanco, per me è sufficiente così. E’ tempo dire a, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto il possibile per aiutare. Ho messo a disposizione del popolo ucraino il mio tempo e la ...

