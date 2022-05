Leicester, Tielemans vuole solo il Real Madrid: le ultime (Di lunedì 2 maggio 2022) Il centrocampista belga del Leicester, Tielemans, avrebbe espressamente detto al suo entourage di voler andare al Real Madrid Youri Tielemans, centrocampista del Leicester, potrebbe infiammare il mercato estivo. In scadenza nel 2023 potrebbe lasciare l’Inghilterra e la Premier League per provare una nuova esperienza. Secondo il Daily Mail, il centrocampista avrebbe espresso la sua volontà di andare al Real Madrid, strizzando l’occhio ai Blancos. Su Tielemans aveva messo gli occhi anche la Juventus, che sembra ormai orientata ad altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Il centrocampista belga del, avrebbe espressamente detto al suo entourage di voler andare alYouri, centrocampista del, potrebbe infiammare il mercato estivo. In scadenza nel 2023 potrebbe lasciare l’Inghilterra e la Premier League per provare una nuova esperienza. Secondo il Daily Mail, il centrocampista avrebbe espresso la sua volontà di andare al, strizzando l’occhio ai Blancos. Suaveva messo gli occhi anche la Juventus, che sembra ormai orientata ad altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

