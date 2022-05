Le parole di Lavrov su Hitler “ebreo” diventano un caso diplomatico (Di lunedì 2 maggio 2022) “Che il presidente Volodymyr Zelensky sia ebreo non ha alcuni significato. Secondo me anche Adolf Hitler aveva origini ebraiche”. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, intervistato a “Zona Bianca” su Rete 4, ha risposto così alla domanda se non ritenga paradossale accusare il presidente ucraino di essere a capo di un Paese che, secondo le affermazioni di Mosca, deve essere “denazificato”. Lavrov ha ribadito le accuse a Kiev di servirsi di forze “neonaziste” come il battaglione Azov. “Gente che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge e approva il Mein Kampf”, ha dichiarato. “False, deliranti e pericolose”. Così Dani Dayan, presidente di Yad Vashem, il Museo della Memoria di Gerusalemme, ha definito le affermazioni del ministro degli Esteri russo. Sono affermazioni , ha aggiunto Dayan, citato dai media ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 maggio 2022) “Che il presidente Volodymyr Zelensky sianon ha alcuni significato. Secondo me anche Adolfaveva origini ebraiche”. Il ministro degli Esteri russo Sergej, intervistato a “Zona Bianca” su Rete 4, ha risposto così alla domanda se non ritenga paradossale accusare il presidente ucraino di essere a capo di un Paese che, secondo le affermazioni di Mosca, deve essere “denazificato”.ha ribadito le accuse a Kiev di servirsi di forze “neonaziste” come il battaglione Azov. “Gente che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge e approva il Mein Kampf”, ha dichiarato. “False, deliranti e pericolose”. Così Dani Dayan, presidente di Yad Vashem, il Museo della Memoria di Gerusalemme, ha definito le affermazioni del ministro degli Esteri russo. Sono affermazioni , ha aggiunto Dayan, citato dai media ...

