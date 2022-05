Le foto per i 7 anni della Principessa Charlotte scattate da mamma Kate Middleton (Di lunedì 2 maggio 2022) La secondogenita di William e Kate, la Principessa Charlotte Elizabeth Diana, compie oggi 2 maggio i suoi 7 anni e la famiglia reale ha condiviso nuove foto della piccola, scattate dalla madre, Kate Middleton. Le nuove foto della Principessa Charlotte sono state condivise nella giornata di ieri dall’account ufficiale dei Duchi di Cambridge, per festeggiare il suo settimo compleanno. Le foto ritraggono la Principessa sorridente, seduta in un campo di campanule, con indosso un maglioncino color carta da zucchero sopra una camicetta bianca. Le foto sono state scattate da sua madre, la Duchessa di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 2 maggio 2022) La secondogenita di William e, laElizabeth Diana, compie oggi 2 maggio i suoi 7e la famiglia reale ha condiviso nuovepiccola,dalla madre,. Le nuovesono state condivise nella giornata di ieri dall’account ufficiale dei Duchi di Cambridge, per festeggiare il suo settimo compleanno. Leritraggono lasorridente, seduta in un campo di campanule, con indosso un maglioncino color carta da zucchero sopra una camicetta bianca. Lesono stateda sua madre, la Duchessa di ...

enpaonlus : Giornata del veterinario: 10 foto per omaggiare i veterinari italiani! Il grazie di ENPA ai medici veterinari per l… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buongiorno anche oggi dalla laguna di Venezia ?? Buon lunedì #2maggio Grazie per la foto a… - RaiCultura : La storia di Anna Frank. Raccontata da Lia Levi e illustrata da Barbara Vagnozzi è un libro per bambini, in cui la… - MirPaolucci : RT @DBking85: Non sono dipinti, ma le foto di Franco Fontana. Il fotografo lavora per sottrazione, elimina tutto quello che è superfluo las… - lapcarosello : e per i pochi che si sono persi il weekend di ven29 e sab30 Aprile 2022 al Carosello con Malena, Sofia Bellucci, Ma… -