Lazio: “Mourinho guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati” (Di lunedì 2 maggio 2022) La Lazio non ci sta. Dopo le dichiarazioni di José Mourinho al termine di Roma-Bologna, il quale ha criticato le scelte arbitrali in occasione di Spezia-Lazio e in particolare sul gol decisivo di Acerbi, il club biancoceleste è intervenuto in un comunicato ufficiale. “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali; che, come spesso accade, si ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Lanon ci sta. Dopo le dichiarazioni di Joséal termine di Roma-Bologna, il quale ha criticato le scelte arbitrali in occasione di Spezia-e in particolare sul gol decisivo di Acerbi, il club biancoceleste è intervenuto in un comunicato ufficiale. “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che laè ossessivamente nei loro pensieri più diambìti obiettivi professionali; che, come spesso accade, si ...

