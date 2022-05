Lazio | dura risposta a Mou | ' Guarda in casa degli altri per distogliere l' attenzione dai risultati mancati'

(Di lunedì 2 maggio 2022) La frecciata di Mourinho, la reazione della. Ieri l'allenatore della Roma dopo il pareggio con il Bologna aveva dichiarato: "In 22 anni che alleno due cose non sono cambiate: le domande su chi ...

Il riferimento - chiarissimo - era al gol di Acerbi che ha portato al successo dellasullo Spezia. Il comunicato Oggi il club biancoazzurro ha risposto con un comunicato.Ferita e frastornata, lasi aggrappa al solito Milinkovic - Savic : al 34' il serbo si ... Il nuovo equilibrio nonperò nemmeno un minuto: al 35' Patric combina la terza frittata di ...La Lazio, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ... Roma, Mourinho: "Si può ancora vincere con un gol in fuorigioco" Un comunicato dunque molto duro nei confronti di Josè Mourinho che ...Oggi è arrivato un comunicato piccato della Lazio, dopo tutte le polemiche relative al gol di Acerbi in netto fuorigioco non ravvisato dal VAR: un comunicato duro, che comincia con un bersaglio ben ...