Lazio | agente Milinkovic-Savic | “Mai detto che vuole andare al Manchester United”

(Di lunedì 2 maggio 2022) Negli scorsi giorni sono state attribuite delle dichiarazioni riguardanti il futuro di Sergejal suo, Mateja Kezman, che parlava di offerte da parte di Psg edella volontà del centrocampista di unirsi ai Red Devils. “A Sergej non mancano le offerte per il mercato estivo. Al momento abbiamo quelle die Psg. Sergej è concentrato sulla fine della stagione con la, ma” le frasi riportate dal portale francese foot01. Ma il procuratore è subito intervenuto smentendo tutto: “Io non ho mai rilasciato interviste nell’ultimo periodo, alcuni giornalisti sono davvero incredibili. Sono molto arrabbiato”. SportFace.