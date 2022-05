Lavrov: “Zelensky ebreo? Anche Hitler lo era”. La condanna di Israele: falso e delirante (Di lunedì 2 maggio 2022) Museo della Memoria di Gerusalemme: «Parole degne di ogni condanna. Si trasformano le vittime in carnefici». Il governo israeliano convoca l’ambasciatore russo e chiede chiarimenti Leggi su lastampa (Di lunedì 2 maggio 2022) Museo della Memoria di Gerusalemme: «Parole degne di ogni. Si trasformano le vittime in carnefici». Il governo israeliano convoca l’ambasciatore russo e chiede chiarimenti

GiovaQuez : Lavrov: 'Siamo stati costretti a riconoscere le due repubbliche indipendenti e intervenire per difenderle dagli est… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Zelensky ebreo? Per me anche Hitler lo era'. Israele convoca l'ambasciatore russo dopo le parole… - Corriere : Lavrov: «L’Italia in prima fila contro Mosca. Zelensky? Anche Hitler aveva origini ebree» - luc_sca : RT @valy_s: Comunque… si possono distorcere i fatti quanto si vuole. Ma che il punto fosse la NATO non è “propaganda”di #Lavrov,Putin,Orsin… - Il_Docktor : RT @DestroyUnion: Brindisi: 'Quindi voi volete la resa di Zelensky?' Lavrov: 'Non vogliamo un cambio di regime, questa è una specialità tu… -