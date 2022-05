“Lavrov in tv? Ecco perché ho intervistato il ministro di Putin”. Parla Giuseppe Brindisi (Di lunedì 2 maggio 2022) “Ma che dovevo fare, secondo voi? Dovevo fargli le corna davanti alla telecamera? Dovevo insultarlo? Io gli ho fatto delle domande, belle o brutte che fossero, e ho avuto delle risposte che oggi sono sul New York Times, sulla Bbc, la Cnn e il Washington Post. Risposte che ci hanno fatto sapere qualcosa in più della macelleria di Putin in Ucraina”. E Giuseppe Brindisi, il conduttore di “Zona Bianca”, la trasmissione di Rete 4, si esprime con calma malgrado la tempesta. La sua intervista al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, andata in onda domenica sera, ha provocato reazioni in mezzo mondo. Compresa una crisi nei rapporti tra Russia e Israele. “L’uso che Lavrov ha fatto dell’armamentario antisemita nel corso dell’intervista è un fatto enorme ed evidentemente politico”, dice ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 maggio 2022) “Ma che dovevo fare, secondo voi? Dovevo fargli le corna davanti alla telecamera? Dovevo insultarlo? Io gli ho fatto delle domande, belle o brutte che fossero, e ho avuto delle risposte che oggi sono sul New York Times, sulla Bbc, la Cnn e il Washington Post. Risposte che ci hanno fatto sapere qualcosa in più della macelleria diin Ucraina”. E, il conduttore di “Zona Bianca”, la trasmissione di Rete 4, si esprime con calma malgrado la tempesta. La sua intervista aldegli Esteri russo, Sergei, andata in onda domenica sera, ha provocato reazioni in mezzo mondo. Compresa una crisi nei rapporti tra Russia e Israele. “L’uso cheha fatto dell’armamentario antisemita nel corso dell’intervista è un fatto enorme ed evidentemente politico”, dice ...

