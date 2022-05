Lavrov, cosa ha detto Draghi sull'intervista del ministro degli Esteri russo? Dal termine 'aberrante' al 'comizio senza contraddittorio' (Di lunedì 2 maggio 2022) È bufera su Mediaset per l'intervista al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, andata in onda ieri a Zona Bianca su Retequattro. La politica si divide sull'opportunità di dare spazio all'... Leggi su leggo (Di lunedì 2 maggio 2022) È bufera su Mediaset per l'al, Sergej, andata in onda ieri a Zona Bianca su Retequattro. La politica si divide'opportunità di dare spazio all'...

LiaQuartapelle : La libertà di stampa è una gran bella cosa. Ma nel nome della libertà di stampa non si può regalare uno spazio in T… - martaottaviani : Min. Esteri #Israele ha fatto sapere di avere convocato l’ambasciatore russo, dopo le frasi antisemite di #Lavrov i… - marcodimaio : Non mi scandalizzo perché si intervista in una Tv italiana il ministro degli Esteri russo; personalmente non lo far… - Minuscolaxever : @QRepubblica @PieroSansonetti io propongo un'altra intervista a Lavrov per chiarire cosa intendeva o che cosa lo in… - RussoMik : Se #Lavrov fa intendere che sono i #sionisti ad essere contro gli altri #Ebrei, che #Hitler ha origini ebraiche e a… -