Lavrov a Zona Bianca, Brindisi: “Intervista è medaglia, inviterei anche Putin” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non vedo davvero di cosa mi si possa accusare realmente al di là di un certo tipo di propaganda”. Così all’Adnkronos Giuseppe Brindisi, conduttore di ‘Zona Bianca’ su Rete 4, finito al centro delle polemiche dopo l’Intervista al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “L’Intervista a Lavrov è ovviamente uno scoop, senza se e senza ma. Sarei stato anch’io invidioso di chiunque avesse portato Lavrov in televisione. Detto ciò, io credo da giornalista di aver fatto il mio mestiere, perché il mio mestiere non è quello di dichiarare guerra alla Russia, ma di portare a casa il maggior numero di notizie, e alla fine dei 40 minuti di Intervista mi sembra di averne portate un bel po’ e anche importanti”, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non vedo davvero di cosa mi si possa accusare realmente al di là di un certo tipo di propaganda”. Così all’Adnkronos Giuseppe, conduttore di ‘’ su Rete 4, finito al centro delle polemiche dopo l’al ministro degli Esteri russo Sergei. “L’è ovviamente uno scoop, senza se e senza ma. Sarei stato anch’io invidioso di chiunque avesse portatoin televisione. Detto ciò, io credo da giornalista di aver fatto il mio mestiere, perché il mio mestiere non è quello di dichiarare guerra alla Russia, ma di portare a casa il maggior numero di notizie, e alla fine dei 40 minuti dimi sembra di averne portate un bel po’ eimportanti”, ...

VoltItalia : Riteniamo uno squallido teatrino l'intervista di #Lavrov a Zona Bianca, su Rete4. Il fatto che venga permesso al mi… - MediasetTgcom24 : Esclusivo: il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a 'Zona Bianca'. Interverrà per la prima volta in una tv eu… - fanpage : Nell’intervista andata in onda a Zona Bianca su Rete4, il ministro degli esteri russo Sergey #Lavrov ha detto una s… - infoitinterno : Lavrov a Zona Bianca, Brindisi: 'Intervista è medaglia, inviterei anche Putin' - ilfoglio_it : Conciliare le esigenze di spettacolo con la corretta informazione? “È la cosa più complicata in assoluto. Ci provo”… -