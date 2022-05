L’Atalanta sbatte contro il sogno della Salernitana Ederson scuote la corsa salvezza

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Alla fine la quarta vittoria consecutiva non è arrivata, ma lal’ha sfiorata sul campo delconfermando i problemi casalinghisquadra di Gasperini che alla fine deve esultare per un pareggio che può essere d’oro. Finisce 1-1 al Gewiss Stadium. La formazione bergamasca in casa non vince da cinque partite di Serie A (2N, 2P), come non accadeva dal marzo 2016 con Reja in panchina. Per la prima volta in Serie A laha vinto tre partite di fila e manca l’appuntamento con la quarta, ma guarda ai prossimi impegni con l’ottimismo di chi a Bergamo ha fatto la partita che voleva fare.ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghesquadre neopromosse in Serie A ma...