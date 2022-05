Lady Gaga attacca di nuovo la Russia: “Dovevano arrestarmi, sono stati stupidi” (Di lunedì 2 maggio 2022) Le proteste contro la guerra in Ucraina continuano. Ancora una volta, Lady Gaga si è schierata contro la Russia, condannando l’invasione di Putin, e lo ha fatto tirando una frecciatina provocatoria a tutto il governo del Cremlino e facendo riferimento a un suo concerto di dieci anni fa. Vi raccomandiamo... Lady Gaga: "Mi hanno cresciuta delle forti donne italiane, le ringrazio" Da molto tempo Lady Gaga è contraria alle politiche del presidente russo Putin, e non ha mai perso occasione di dimostrarlo. Era il 2012 quando la cantante, durante un suo tour, era salita sul palco di Mosca e ne aveva approfittato per contestare apertamente le posizioni del Cremlino verso la comunità LGBTQ+. All’epoca, le sue ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) Le proteste contro la guerra in Ucraina continuano. Ancora una volta,si è schierata contro la, condannando l’invasione di Putin, e lo ha fatto tirando una frecciatina provocatoria a tutto il governo del Cremlino e facendo riferimento a un suo concerto di dieci anni fa. Vi raccomandiamo...: "Mi hanno cresciuta delle forti donne italiane, le ringrazio" Da molto tempoè contraria alle politiche del presidente russo Putin, e non ha mai perso occasione di dimostrarlo. Era il 2012 quando la cantante, durante un suo tour, era salita sul palco di Mosca e ne aveva approfittato per contestare apertamente le posizioni del Cremlino verso la comunità LGBTQ+. All’epoca, le sue ...

jk_e_i_6_hyung : RT @tisaninaaa: IO QUANDO HO LETO CHE LA FOTO DI LADY GAGA E VECCHIA: #MetGala - nemelett : RT @ah_okay_: Lady Gaga non sbaglia un colpo #MetGala - ManeskiVic : Lady gaga non delude mai #MetGala #MetGala2022 - stopridingmyD : Oasi in mezzo al deserta (Canterà una cover di joanne di lady gaga) - SVGITTA : quando arriva Donatella fate partire Donatella di lady Gaga #MetGala #MetGala2022 -