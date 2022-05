La Uefa bandisce la Russia da tutte le competizioni calcistiche per club e Nazionali

(Di lunedì 2 maggio 2022) La guerra in Ucraina è ormai parte delle nostre vite da più di due mesi, e l’ambiente sportivo mondiale sta facendo di tutto per poter escludere ladallea causa dell’attacco voluto da Vladimir Putin. Negli ultimi minuti è arrivata una nuova decisione da parte dell‘, massimo organo europeo di calcio, che ha bandito completamente la Nazione esteuropea dai propri tornei. Lanon ha voluto fare sconti alla Fur, Federcalcio russa, escludendola completamente dalla vita calcistica continentale: niente coppe inter, dalla Champions League a scendere, per i, nessuna partecipazione perle rappresentativedi uomini, donne, giovanili ed anche di futsal. Un provvedimento che segue quello dello scorso 28 ...

Anche l'si è adeguata nei giorni scorsi, decidendo di spostare a Parigi allo Stade de France la finale di Champions League prevista a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio. "L'desidera ...Dopo l'esclusione da parte dell'per la finale di Champions , ecco che arriva il 'no' di ... Ma, vedendo l'evolversi della situazione, neanche un giorno dopo è arrivato l'annuncio chela ... L'Uefa bandisce le squadre di calcio russe dalle sue competizioni Negli ultimi minuti è arrivata una nuova decisione da parte dell‘Uefa, massimo organo europeo di calcio, che ha bandito completamente la Nazione esteuropea dai propri tornei. La Uefa non ha voluto ...La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni Uefa per club nella stagione 2022/23. Di conseguenza, le rispettive liste di accesso alle competizioni per club maschili e ...