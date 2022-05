La Turchia cerca uno spazio diplomatico e commerciale in Africa (Di lunedì 2 maggio 2022) Nel continente l’espansione delle attività turche è ancora lontana da quella cinese o statunitense, ma è in rapidissima crescita. Ne è un esempio l’invio di ingegneri, serie televisive, armi e soldati al governo somalo. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 2 maggio 2022) Nel continente l’espansione delle attività turche è ancora lontana da quella cinese o statunitense, ma è in rapidissima crescita. Ne è un esempio l’invio di ingegneri, serie televisive, armi e soldati al governo somalo. Leggi

