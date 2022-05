La Salernitana sfiora il trionfo | l’Atalanta si salva

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 2 maggio 2022) Laspaventa, illudendosi con Ederson di aver portato a casa la quarta vittoria di fila, Pasalic la riacciuffa nei pressi del 90? e a essere zavorrata e’ la rincorsa all’Europa di un’Atalanta involuta, a quota 56 come la Fiorentina, che ha gli scontri diretti a favore e a -3 dalle romane. Per la squadra di Nicola, invece, due lunghezze da recuperare al Cagliari quart’ultimo con una partita da recuperare giovedi’ prossimo nello scontro-salvezza contro il Venezia. Il tridente da combinazioni veloci Muriel-Boga con Zapata-centravanti boa porta alla prima conclusione, un sinistro strozzato di Scalvini (8?), mentre gli ospiti, che affiancano Verdi a Djuric, tengono Bohinen bassissimo davanti alla linea difensiva a tre con Ruggeri, ex di turno come il laterale Zortea. Ci pensa Djuric, con la sponda aerea sul rilancio di Gyomber (27?), a ...