La Salernitana sfiora il colpo | Pasalic salva l’Atalanta

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 maggio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Un pareggio che sa di sconfitta per, ma che esalta allo stesso tempo unalanciatissima verso la salvezza. Finisce 1-1 al Gewiss Stadium con gol di Ederson nel primo tempo e pareggio dia due minuti dallo scadere. Non si chiude la speranza di qualificarsi all’Europa League per la banda di Gian Piero Gasperini, ma i nerazzurri in casa non sanno più vincere come un tempo. I ritmi, come da previsione, sono stati sin da subito elevati. Laha preferito la soluzione dalla distanza, come in occasione dell’11’ con il tiro dal lontano da Coulibaly intercettato in presa bassa.ha risposto con due azioni personali, una di Scalvini e una di Freuler: sulla conclusione dello svizzero Sepe è stato impreciso, ma Zapata non è riuscito a ...