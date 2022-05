La Roma pareggia col Bologna, per il Napoli Champions aritmetica (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche se mancano tre giornate alla fine del campionato il Napoli può festeggiare la matematica conquista del posto per i gironi di Champions League. Complice il pareggio casalingo della Roma contro il Bologna (0-0), gli azzurri sono infatti irraggiungibili in classifica. In Champions andranno Milan, Inter, Napoli e Juve. “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo“. Questo il tweet del Napoli che celebra la qualificazione. Subito dopo, un altro cinguettio: “Hey Champions’ League, indovina chi è tornato?”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche se mancano tre giornate alla fine del campionato ilpuò festeggiare la matematica conquista del posto per i gironi diLeague. Complice il pareggio casalingo dellacontro il(0-0), gli azzurri sono infatti irraggiungibili in classifica. Inandranno Milan, Inter,e Juve. “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo“. Questo il tweet delche celebra la qualificazione. Subito dopo, un altro cinguettio: “Hey’ League, indovina chi è tornato?”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

