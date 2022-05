“La Pupa e il Secchione Show”: anticipazioni di martedì 3 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) “La Pupa e il Secchione Show”, nuovo appuntamento su Italia 1: ecco le anticipazioni di martedì 3 maggio Domani, martedì 3 maggio, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “La Pupa e il Secchione Show”, il programma condotto da Barbara d’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy. In questa puntata, verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20 mila euro. Giucas Casella sarà ospite come “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe. Leggi anche —>giulia Salemi sbarca su un nuovo set l’annuncio progetto molto speciale La Pupa Elena ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022) “Lae il”, nuovo appuntamento su Italia 1: ecco lediDomani,, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “Lae il”, il programma condotto da Barbara d’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy. In questa puntata, verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20 mila euro. Giucas Casella sarà ospite come “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe. Leggi anche —>giulia Salemi sbarca su un nuovo set l’annuncio progetto molto speciale LaElena ...

carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - graz16 : RT @xMEGx93: @vox_indocti E comunque io non ho mai visto nulla di importante tra Lulù e @Soleil_stasi se lo avessimo visto allora sarebbe g… - HaRagioneNonno : Ma un paese dove la gente guarda 'La pupa e il secchione', esattamente, che speranze ha? Non abbiamo chances. - Stasera_in_TV : CANALE 5: (01:12) La pupa e il secchione show - Short (Show) #StaseraInTV 02/05/2022 #SecondaSerata @social_mediaset #Canale5 -